Adana’da 14 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana’da Sarıçam ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler 14 ruhsatsız silah ele geçirirken, aranan 31 kişiyi yakaladı.
Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin 4-11 Temmuz tarihleri arasında yaptıkları asayiş uygulamalarında 13 ruhsatsız tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ve bu silahlara bağlı 14 şarjör, 114 fişek ele geçirildi.
Aynı zamanda 289 gram uyuşturucu madde, 16 uyuşturucu hap ele geçirilirken yapılan trafik uygulamaları sonucu 386 motosiklet sorgulandı.
Öte yandan yapılan asayiş uygulamaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 31 kişi yakalandı.
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