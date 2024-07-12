Havaya silahla ateş etti, o anları sosyal medyada paylaştı: 18 yaşındaki şüpheli yakalandı
Bursa'da tabanca ile havaya ateş açıp, o anları sosyal medyada paylaşan H.E. (18), polis ekipleri tarafından evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Olaya ilişkin sosyal medya üzerinden mesaj yayımlayan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Hedef gözetmeksizin havaya ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Olay, 9 Temmuz'da Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi 5'inci Çağlayan Sokak'taki bir binanın çatısında meydana geldi.
Tabancayla binanın çatısına çıkan H.E., defalarca havaya ateş açtı. Daha sonra şüpheli o anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Bunun üzerine harekete geçen Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.
4 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
4 suç kaydı bulunan H.E., evine düzenlenen operasyonla, 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan gözaltına alınırken, havaya ateş ettiği tabanca da ele geçirildi.
Şüpheli H.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Olayla ilgili sosyal medya üzerinden mesaj yayınlayan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Hedef gözetmeksizin havaya ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi
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