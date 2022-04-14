Adana'da 500 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da jandarmanın baskın yaptığı bir evde litrelerce sahte içki ele geçirildi. Evin sahibi gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 500 litre sahte içki ele geçirilen evin sahibi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayusuflu Mahallesi'nde M.E'nin ikametinde sahte içki ürettiğini belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda, 500 litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Ekipler, ev sahibi M.E'yi gözaltına aldı.
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