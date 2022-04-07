Hatay'da 350 litre sahte içki ele geçirildi
Yurt genelinde sahte içki imalatına ve satışına yönelik operasyonlar devam ediyor. Son olarak Hatay'da litrelerce sahte içki ve 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. İki zehir taciri gözaltına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde 350 litre sahte içki ve 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçgedik Mahallesi'nde sahte içki üretildiği belirlenen R.E. ve Y.E'ye ait eve baskın yaptı.
Adreste 350 litre sahte içki, 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki şüpheli jandarma karakoluna götürüldü.
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