Adana’da 8. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti
Adana’da 8. kattan düşen 52 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, sabah işe gelen yurttaşlar yerde yatan bir erkek şahıs gördü. Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri isminin Mehmet O. G. (52) olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis olayla ilgili yaptığı ilk incelemede şahsın apartmanın 8. katında tek başına yaşadığını belirledi.
Şahsın balkona çıkıp düştüğü ya da intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Etiketler: #Adana
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