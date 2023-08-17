İzmir'de seyyar pide tezgahında silahlı kavga: Bir kişi yaşamını yitirdi
İzmir'in Beydağ ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
İzmir'in Beydağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kurtuluş Parkı'nda eşi M.K.'nin (50) işlettiği seyyar pide tezgahına gelen S.K. (69) ile burada bulunan Süleyman Sağanak (48) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.K., yanında bulunan tabancayla Sağanak'a ateş etti.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde vücuduna üç kurşun isabet eden Sağanak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sağanak'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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