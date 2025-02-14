Tuvalet camını kırarak içeri girdiler... Esenyurt'ta 250 bin liralık hırsızlık!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 17:37

Güncelleme: 14.02.2025 - 18:01

Pes dedirten hırsızlık, Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi 728'inci Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

Ömer Ayaz'a ait iş yerine tuvalet pencere camını kırarak giren hırsızlar, ofis bölümüne çıktıktan sonra, bilgisayar ve kasaları aldı. Şüpheliler buldukları değerli cihaz, takım ve bakır malzemeleri topladı.

Bağladıkları halatla monitör veya bilgisayar kasasını yukarıda bekleyen arkadaşları aracılığı ile alan şüpheliler, geldikleri gibi tuvalet penceresinden çıktılar.

"230-250 BİN BANDINDA BİR ZARARIMIZ VAR"

İş yeri sahibi Ömer Ayaz, "Yüzlerine kapüşon gibi bir şey takmışlar. Ama eşkâlleri net görünüyor. 2 kişi içeri giriyor, 2 kişi de dışarda bekliyor. Toplamda 4 kişi yapıyorlar bu işi. Hesapladığımız zaman 230-250 bin bandında bir zararımız var" dedi.

İş yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını polise ileten Ayaz, şüphelilerin yakalanmasını ve malzemelerinin kendisine teslim edilmesini beklediğini söyledi.