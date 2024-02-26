Adana'da dehşet... Tartıştığı kızını sokak ortasında bıçakladı!

Adana'da Turhan Ö. (54) uyuşturucu kullandığı iddiasıyla sokakta tartıştığı kızı Dilan Ö.'yü (19) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp ağır yaraladı.

DHA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 16:39
Adana'da dehşet... Tartıştığı kızını sokak ortasında bıçakladı!
Abone Ol google-news

Olay, saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Turhan Ö., uyuşturucu kullandığı iddiasıyla bir süre önce tartıştığı kızı Dilan Ö. ile ara sokakta karşılaştı.

Baba-kız arasında yine aynı nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Turhan Ö., kızı Dilan’ı karın, göğüs ve kolundan bıçakladı. Dilan Ö. kanlar içinde yere yığılırken şüpheli ise koşarak uzaklaştı.

Çevredekiler, Dilan Ö.’nün yaralarına tampon yapıp 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Dilan Ö.'yü ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Ameliyata alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Mahallede çalışma yapan polis, Turhan Ö.’yü yakın bir sokakta yakaladı.

Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Turhan Ö.'nün sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Adana haberleri sokak haberleri bıçak haberleri Baba haberleri

İlgili Haberler

Sokak ortasında vahşet: Tartıştığı husumetlisini göğsünden bıçakladı

Sokak ortasında vahşet: Tartıştığı husumetlisini göğsünden bıçakladı
İki grup arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya döndü: 1 çocuk yaralandı!

İki grup arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya döndü: 1 çocuk yaralandı!
Karakol önünde bıçaklı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı

Karakol önünde bıçaklı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Yeni bilirkişi raporu eklendi

Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Yeni bilirkişi raporu eklendi
Oğlunun ölümünden 2 saat sonra yaşamını yitirdi

Oğlunun ölümünden 2 saat sonra yaşamını yitirdi
Son Dakika... Elazığ'da maden ocağında göçük! 3 işçi toprak altında kaldı

Son Dakika... Elazığ'da maden ocağında göçük! 3 işçi toprak altında kaldı
Avcılar’da yangın paniği! Dumanlar binayı sardı…

Avcılar’da yangın paniği! Dumanlar binayı sardı…
Son Dakika... Erdoğan'dan 'İstanbul' itirafı: 'Şu anda İstanbul'da bulunan zat...'

Son Dakika... Erdoğan'dan 'İstanbul' itirafı: 'Şu anda İstanbul'da bulunan zat...'
Pakistan tarihinde bir ilk: Kadın başbakan oldu

Pakistan tarihinde bir ilk: Kadın başbakan oldu
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti
Ocak taşması nasıl engellenir? Ocak temizlemek bu pratik uygulamalarla çok kolay!

Ocak taşması nasıl engellenir? Ocak temizlemek bu pratik uygulamalarla çok kolay!