Karabük'te kan donduran cinayet... Kahvehanedeki kavgada 14 yaşındaki çocuk bıçak darbesiyle öldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kahvehanede çıkan kavgada 14 yaşındaki A.S. tarafından bıçakla ağır yaralanan Recep Hamleci (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 07:42
Karabük'te kan donduran cinayet... Kahvehanedeki kavgada 14 yaşındaki çocuk bıçak darbesiyle öldü
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Safranbolu ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde bir kahvehanede dün saat 21.00 sıralarında; A.S. isimli çocuk ile Recep Hamleci karşılaştıkları kahvehanede bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında A.S., yanındaki bıçakla Recep Hamleci'ye saldırdı. Kahvehanedeki vatandaşların müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, Hamleci aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin ilk müdahaleyi yaptığı Hamleci, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Hamleci, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Recep Hamleci'nin cenazesi Karabük Eğitim ve araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

A.S. ise olay yerine gelen polis ekibi tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.


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