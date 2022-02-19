Adana'da cinayet: 'Sırma saçlımı aldılar'

19 Şubat 2022 Cumartesi, 15:35

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Eğitim gördüğü İmam Hatip Lisesi'nden çıkan M. Y. Y., kız arkadaşı E.Y. ve arkadaşı E.T. ile birlikte yürürken A.Y. önlerini kesti. E.Y.’ye platonik aşk beslediği öne sürülen A.Y. ile Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y., cebinden çıkardığı bıçakla Y.’i göğsünden, E.T.’yi de bacağından yaraladı.

M. Y. Y. ile E.T. kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekiler olaya müdahale ederek A.Y.’yi yakaladı. A.Y. gelen polis ekiplerine teslim edilirken, M. Y. Y. ile E.T. hastaneye kaldırıldı. Seyhan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Yücel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Gözaltına alınan A.Y. ile E.Y. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'CAN PAREMİ ALDILAR'



M. Y. Y.’nin ailesi, cenazeyi teslim almak için bugün sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu’nun önüne geldi. Y.’nin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Y.’nin babası Mehmet Yücel, oğlunun cenazesini beklerken ayakta durmakta zorlandı.

Gözyaşları içinde konuşan Mehmet Yücel, “Kuzumu, yavrumu aldılar. Gereken neyse yapılsın. Eğer adalet varsa, adalet konuşsun. Evladıma kıyana en ağır cezayı versinler. Ne demekmiş cana kıymak? Ne demek beni hayatımdan koparmak? Yeşil gözlü, sırma saçlı can paremi aldılar. Ben onsuz nasıl yaşayacağım? O ilk göz ağrımdı. 17 yaşında fidanımdı. Beni bitirdi, Allah da onu bitirsin” diye konuştu.

M. Y. Y.’nin cenazesi otopsinin ardından Kabasakal Mezarlığı’nda defnedilecek.

Bu arada, katil zanlısı A.Y.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.