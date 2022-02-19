Adana'da cinayet: 'Sırma saçlımı aldılar'
Adana'da A.Y. (17), platonik duygular beslediği iddia edilen E.Y.'nin (17) sevgilisi M.Y.Y. (17) ile yanındaki E.T.’yi (16) çıkan kavgada bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.Y.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mahalleli tarafından yakalanan A.Y., polislere teslim edildi. Oğlunun hayattan koparıldığını söyleyen Muhammet Yücel, "Evladıma kıyana en ağır cezayı versinler. Sırma saçlımı aldılar" dedi.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Eğitim gördüğü İmam Hatip Lisesi'nden çıkan M. Y. Y., kız arkadaşı E.Y. ve arkadaşı E.T. ile birlikte yürürken A.Y. önlerini kesti. E.Y.’ye platonik aşk beslediği öne sürülen A.Y. ile Y. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y., cebinden çıkardığı bıçakla Y.’i göğsünden, E.T.’yi de bacağından yaraladı.
M. Y. Y. ile E.T. kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekiler olaya müdahale ederek A.Y.’yi yakaladı. A.Y. gelen polis ekiplerine teslim edilirken, M. Y. Y. ile E.T. hastaneye kaldırıldı. Seyhan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Yücel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Gözaltına alınan A.Y. ile E.Y. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
'CAN PAREMİ ALDILAR'
M. Y. Y.’nin ailesi, cenazeyi teslim almak için bugün sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu’nun önüne geldi. Y.’nin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Y.’nin babası Mehmet Yücel, oğlunun cenazesini beklerken ayakta durmakta zorlandı.
Gözyaşları içinde konuşan Mehmet Yücel, “Kuzumu, yavrumu aldılar. Gereken neyse yapılsın. Eğer adalet varsa, adalet konuşsun. Evladıma kıyana en ağır cezayı versinler. Ne demekmiş cana kıymak? Ne demek beni hayatımdan koparmak? Yeşil gözlü, sırma saçlı can paremi aldılar. Ben onsuz nasıl yaşayacağım? O ilk göz ağrımdı. 17 yaşında fidanımdı. Beni bitirdi, Allah da onu bitirsin” diye konuştu.
M. Y. Y.’nin cenazesi otopsinin ardından Kabasakal Mezarlığı’nda defnedilecek.
Bu arada, katil zanlısı A.Y.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
İlgili Haberler
- Babasının cinayeti üzerine yıktığı kız çocuğu savcılığa mektup yazınca serbest kaldı
- Sıla Şentürk cinayetine dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı
- Türkiye'nin konuştuğu cinayet: Murat Kartal soruşturmasında yeni karar
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Netflix Türkiye'de bu haftanın 'en'leri belli oldu
- Meteoroloji'den çığ ve fırtına uyarısı
- 'Kronik ağrı sendromu psikolojiyi de etkileyebilir'
- ABD Kongresi'nden Britney Spears'a davet
- Victoria's Secret'a ilk Down Sendromlu model
- Erdal Beşikçioğlu'nun yeni dizisi Hakim'den ilk fragman
- Yarın günlerden Cumhuriyet Pazar!
- Vitrindekiler...
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun düşünce dünyası
- Korkunç general mi büyük dahi lider mi?