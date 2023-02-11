Dükkânından malları çalınan işletme sahibi: İhtiyaçları için almışlar, helali hoş olsun

Depremin vurduğu Hatay Antakya'da mağazasının camları kırılan ve malları çalınan işletme sahibi "Bu yağma değildir. İnsanlar ıslanmış üşümüş, kendileri için çocukları için... Mecbur alacaklar, helali hoş olsun" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 15:57
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede temel ihtiyaçlara erişimde büyük zorluklarla karşılaşılması üzerine çeşitli yağma ve hırsızlık olayları yaşandığına dair görüntüler ortaya çıkmıştı.

Depremin en büyük yıkıma yol açtığı illerden biri olan Hatay Antakya'da da benzer bir olay yaşandı. Giyim mağazasındaki raf ve vitrinleri boşaltılan Metin Akın isimli işletme sahibi ise ilginç bir açıklamada bulundu.

Sputnik'in aktardığına göre Akın, "Depremden sonra ne yaşadınız" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

'Depremden sonra geldiğimizde dükkânın camları kırılmıştı. İnsanlar zaten yağmurdan çıktığı için... Depremden sonra ihtiyaçları için dükkânımdaki kıyafetleri almışlar. Bu yağma değildir. İnsanlar ıslanmış üşümüş, kendileri için çocukları için... Mecbur alacaklar, helali hoş olsun.'


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