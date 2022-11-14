Adana’da dolmuş sulama kanalına düştü: 2’si ağır 13 yaralı
Adana’da 3 aracın karıştığı kazada sulama kanalına düşen dolmuştaki 15 kişi yaralandı. Yaralılar yurttaşlar tarafından kurtarıldı.
Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi'nde seyir halinde olan dolmuş ile iki araç kaza yaptı.
Kaza sonrası dolmuş sulama kanalına düştü.
Kazada dolmuşta bulunan 15 kişi yaralandı.
Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaralıların dolmuştan yurttaşlar tarafından çıkartılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Video Haberler
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
- Arkadaşlıkları yüzleri gülümsetti
- Bağcılar Belediyesi tarafından 5 ton hamsi dağıtıldı
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- Yüksekova'da yoğun sis
- O anlar saniye saniye kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı
- İstiklal'de patlama
- DHA paylaştı, Taksim bombacısı itiraf etti!
- Kiraladıkları evde ölü bulundular
- Siyasilerden patlamaya ilişkin açıklama
- Karayalçın deneyimlerini İzmirli gençlerle paylaştı
- DHA, şüpheli kadının kaçış anlarını paylaştı
- Fransa ve ABD'den açıklama
- Fenerbahçeli Pedro taraftardan özür diledi!
- Selahattin Demirtaş'tan saldırıya ilişkin açıklama