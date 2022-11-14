Adana’da dolmuş sulama kanalına düştü: 2’si ağır 13 yaralı

Adana’da 3 aracın karıştığı kazada sulama kanalına düşen dolmuştaki 15 kişi yaralandı. Yaralılar yurttaşlar tarafından kurtarıldı.

İHA
14 Kasım 2022 Pazartesi, 11:54
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Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi'nde seyir halinde olan dolmuş ile iki araç kaza yaptı.

Kaza sonrası dolmuş sulama kanalına düştü.

Kazada dolmuşta bulunan 15 kişi yaralandı.

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralıların dolmuştan yurttaşlar tarafından çıkartılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

Yaralılar hastaneye kaldırıldı. 

 


Adana Dolmuş sulama kanalı

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