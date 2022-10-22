Adana'da Gazi Turgut Aslan Operasyonu: 9 tutuklama
FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına yönelik düzenlenen 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında; Adana'da gözaltına alınan 35 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şüphelilerin, yurt dışından gönderilen paraları, örgütle irtibatlı ya da daha önce adli işlem görmüş kişilere dağıttığı, örgüt tabanının dağılmaması için çalışma yürüttüğü belirtildi.
FETÖ/PDY'nin güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda yürütülen 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında, Adana'da da çok sayıda adreste arama yapıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 5'i kadın, 35 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda, yüksek miktarda Türk lirası, döviz ve altın ile örgütsel materyal ele geçirildi.
9 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyet'e götürülen şüphelilerin, yurt dışından gönderilen paraları örgütle irtibatlı ya da daha önce adli işlem uygulanmış kişilere dağıttığı, örgüt tabanının dağılmaması için çalışma yürüttüğü öne sürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si ev hapsi cezasına çarptırıldı; 5 kişi adli kontrol şartı, 19 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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