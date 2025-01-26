Adana’da görev yapan sağlık emekçisine ‘krem sürdüğü’ gerekçesiyle ceza verilmişti: Yargı 'dur' dedi

Yayınlanma: 26.01.2025 - 14:22

Güncelleme: 26.01.2025 - 14:22

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ebe olarak görev yapan bir sağlık emekçisi geçen yıl nöbet sırasında krem sürdüğü ve bu sırada sedyeyle bir hasta geldiği anda halen krem sürmeye devam ettiği ve hemen ayağa kalkmadığı gerekçesiyle ceza aldı. Hastane yönetiminin kınama cezası istediği sağlık emekçisine uyarı cezası verildi.

Hep-Sen Sendikası konuyu yargıya taşıdı. Adana 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme sağlık emekçisini haklı buldu. Kararda, “Dava dosyasında bulunan soruşturma kapsamında alınan ifadeler ve kamera kayıtları incelendiğinde, davacı hakkında şikayete konu olan iddiaların gerçekliğine ilişkin net bir ifade ve kanıtın olmadığı” ifadeleri yer aldı. HEP-SEN İç Anadolu Bölge Başkanı Çağdaş Erdem, “Sağlık emekçisi arkadaşımıza keyfi bir şekilde kınama cezası verilmişti. Daha sonra uyarı cezasına dönüştü. Biz cezayı verenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk ancak Valilik izin vermedi. Konuyu yargıya taşıdık. Biz bunun yargıdan döneceğini düşünüyorduk. Hukuk mücadelemiz sonucunda sağlık emekçisinin hakkı iade edildi” dedi.

Mahkeme kararının ardından ceza veren yetkililer hakkında yeniden suç duyurusudna bulunacaklarını söyleyen Erdem, “Bu kararın ardından yeniden suç duyurusunda bulunacağız. Sağlık emekçilerine karşı uygulanan keyfi cezalandırmalara karşı mücadeleyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

