Adana'da iki katlı evde yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

15 Kasım 2022 Salı, 11:24

Adana'nın Kozan ilçesinde iki katlı bir evin son katında yangın çıktı. Sabah saatlerinde evden dumanlar yükseldiğini gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürerken dumandan etkilenen Salih Ateş (66), Erol Ateş (42), H.N.A. (3), Hicran Şahin (19) ve D.N.S. (17) Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dumandan etkilenenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



