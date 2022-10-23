Osmaniye'de orman yangını!
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yeşildere köyü Ağlar mevkiinde orman yangını çıktı.
Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden yurttaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi.
Yangının sarp arazide olmasından dolayı ekipler karadan müdahale edemezken helikopterle havadan müdahale ediyor.
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