Adana'da inşaatı süren caminin kubbesinden düşen işçi öldü
Adana'nın Kozan ilçesinde inşaatı devam eden caminin kubbesinden düşen işçi yaşamını yitirdi.
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Hacımirzalı Mahallesi'nde yapımı süren Karacaoğlan Camisi'nin inşaatında çalışan Ali Çiçek (57), caminin kubbe kalıbını sökerken dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine cami inşaatına gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Çiçek'in cenazesi Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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