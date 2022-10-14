Aydın'da IŞİD operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA
14 Ekim 2022 Cuma, 15:02
Aydın'da IŞİD operasyonu: 1 kişi tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD adına faaliyette bulunduğu belirlenen Suriye uyruklu M.H'nin adresine operasyon düzenledi. Ekipler tarafından M.H. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.


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