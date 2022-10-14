Aydın'da IŞİD operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Aydın'ın Buharkent ilçesinde, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD adına faaliyette bulunduğu belirlenen Suriye uyruklu M.H'nin adresine operasyon düzenledi. Ekipler tarafından M.H. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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