Adana'da IŞİD sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da terör örgütü IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 15:51
Adana'da IŞİD sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
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IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle 10 Ocak'ta tutuklanan Suriye uyruklu H.E.S. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkındaki IŞİD soruşturması kapsamında ifadesine yer verilen tanık Y.S, "Sanık benim akrabamdır. Kendisini örgüt içinde aktif faaliyet yürütüyordu. H.E.S'yi teçhizatlı olarak gördüğüm olmuştur. Örgüt içinde 'savaşçı' sıfatıyla görev alıyordu" beyanında bulundu.

Sanığın IŞİD'e katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı bildirilen iddianamede, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu ve Suriye'deki sözde üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu bilgisine yer verildi.

İddianamede, H.E.S'nin örgütsel faaliyetlerinde kod adını kullandığı, IŞİD üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, Suriye'de IŞİD işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı ve ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.


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