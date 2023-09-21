Adana'da kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı!

Tütün ürünleri ve elektronik eşya kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA
Yayınlanma: 21.09.2023 - 10:34
Abone Ol google-news

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerine ve araçlarına yönelik operasyon düzenledi. 

Aramalarda gümrük kaçağı 5 bin 70 paket sigara, 1380 elektronik sigara, 471 kilogram nargile tütünü, 223 cep telefonu, 29 akıllı kol saati ve 5 kulaklık ele geçirildi. 

Operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Adana Emniyet gözaltı Kaçakçılık kaçak Operasyon Sigara telefon tütün

İlgili Haberler

Ankara'da kaçakçılık operasyonu... 13 kişi gözaltına alındı!

Ankara'da kaçakçılık operasyonu... 13 kişi gözaltına alındı!
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 50 gözaltı

Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 50 gözaltı
Kırklareli'nde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı

Kırklareli'nde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı

En Çok Okunan Haberler