Adana'da kafe yangını... Yaşlı adam ağır yaralandı!

Çukurova'da bir kafede elektrikli soba devrilmesi sonucu çıkan yangında kafe küle dönerken, 97 yaşındaki adam ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 11:37
Adana'da kafe yangını... Yaşlı adam ağır yaralandı!
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Özdemir Sabancı Bulvarı Dilberler Sekisi civarındaki bir kafede sabah saatlerinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Kısa sürede alevler kafenin deposunu sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Bu sırada içeride bulunan kafe sahibinin yakını olduğu öğrenilen 97 yaşındaki E.U. ise ağır yaralandı. Yaşlı adam Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, kafede büyük hasar oluştu. Yaralı adamın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


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