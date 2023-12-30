Elazığ'da korkutan yangın!
Elazığ’da bir evin bahçesinde bulunan depoda yangın çıktı.
Olay, merkeze bağlı Kızılay Mahallesi Gümüşbir Sokak’ta bulunan bir evin bahçesindeki depoda yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden depo sahibi durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı.
Ekipler, yangının çıkış nedeniyle alakalı inceleme başlattı.
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