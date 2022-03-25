Selçuk Ural'dan 'Bergen' çıkışı: 'Yüzüne kezzap atılmasaydı ismi geçmezdi'

25 Mart 2022 Cuma, 09:44

Türkiye'de 1980'li yıllara sesiyle damga vuran ve Halis Serbest tarafından 1989 yılında katledilen sanatçı Bergen'in hikayesini konu alan 'Bergen' adlı film, geçen haftalarda vizyona girdi. Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen müzisyen Selçuk Ural, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ural, 'Bergen' filmi hakkında konuştu.

"ŞÖHRET SKANDAL ÜSTÜNE KURULMUŞ"

Habertürk'te yer alan habere göre, Bergen'in hayatının film yapılmasını doğru bulmadığını ifade eden Selçuk Ural, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Ural, "Bergen’in bir tane şarkısını sorsam söyleyebilir misiniz? Peki Barış Manço’nun, Cem Karaca’nın kaç şarkısını söylersiniz? Onların filmi yapılmadı. Türkiye’de şöhret skandal üstüne kurulmuş. Bir Barış Manço’nun Tanju Okan’ın filmi yapılmıyor. Bunlar yüzlerce şarkı üreten insanlar ama Bergen’in filmi yapılıyor. Bir Cem Karaca filmi yapın. Filozof bunlar..." ifadelerini kullandı.

"KEZZAP ATILMASAYDI 'BERGEN' OLMAZDI"

"Bergen’in yüzüne kezzap atılmasaydı ismi geçmezdi" diyen Selçuk Ural, "Acıları seviyoruz. Bergen’in filmi yapıldı. Müslüm Gürses’in filmi yapıldı. Niye Barış Manço’nun, Tanju Okan’ın, Cem Karaca’nın daha nicelerinin filmi yapılmadı? Bir tanesinin 10 tane albümü var, bir tanesinin 110 tane albümü var" diye konuştu.

"ÇIKIP, ŞURADA KÜLOTLA KOŞSAM FİLMİM YAPILIR"

Usta sanatçı, kendisinin de onlarca albüme imza attığını söyleyerek, "Ben şahsen 37 tane 45’lık, 9-10 tane longplay, 10 tane kaset, 10 tane CD’si olan adamım. Benim de filmim yapılmayacak. Çıkıp, şurada külotla bir gün koşarsam ertesi gün gündem değişir ve benim de filmimi yaparlar. Gerçekler maalesef bunlar. Adam, 'Uzaya gittim' dedi, bir anda şöhret oldu. Bu ülkede sanatçı olmayacaksın!" açıklamasını yaptı.