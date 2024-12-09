Yeşilırmak'ta sürüklenen cesedin kimliğin belli oldu!

Tokat’ta sabah saatlerinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Ekipler, cesedin Ali Ceylan'a ait olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yeşilırmak'ta sürüklenen cesedin kimliğin belli oldu!
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İHA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 10:25

Tokat'ın Turhal ilçesindeki Yeşilırmak’ta Kesikbaş Köprüsü altında iddiaya göre su yüzeyindeki cesedi gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine sağlık, polis ve Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, ırmağa girerek cesedi iple bağlayıp kıyıya çıkardı.

Şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, cesedin sürüklenerek bölgeye geldiği ihtimali üzerinde duruluyor. 

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Ekipler, kıyıya vuran cesedin 83 yaşındaki Ali Ceylan'a ait olduğunu tespit etti.


Etiketler: #tokat #Yeşilırmak #ceset

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