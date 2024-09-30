Adana'da sulama kanalında ceset bulundu
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Kayarlı Mahallesi'ndeki kanalda ceset olduğunu gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan erkek cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Etiketler: #Adana #sulama kanalı #ceset
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