Adana'da okulun kadın güvenlik görevlisi, silahlı kişi tarafından kaçırıldı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir ilkokulun kadın güvenlik görevlisi, silahlı kişi tarafından kaçırıldı.
Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hilal İ. (24) isimli özel güvenlik görevlisi çalıştığı Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'na geldi.
Mesaisine başlayan Hilal İ.'nin çalıştığı okulun önünde bir süre sonra siyah renkli bir otomobil durdu. Araçtan inen E.A. okula girip Hilal İ.'yi kaçırmak istedi. Hilal İ. şahıstan kurtulmak için okulun bahçesinde koşmaya başladı ancak ayağı takılarak yere düştü. Bunun üzerine E.A., tabancasını çekerek Hilal İ.'yi sürüklemeye başladı. Okulun bahçesinde iki el de havaya ateş eden saldırgan, Hilal İ.'yi otomobile bindirip kaçırdı. Bütün bu olanlara okulun bahçesinde top oynayan öğrenciler de şahit oldu.
Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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