Kastamonu'da ahşap kapı fabrikasında yangın!
Tosya ilçesinde bulunan ahşap kapı fabrikasında yangın çıktı. Fabrikayı saran yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Tosya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ahşap kapı alanında faaliyet gösteren bir fabrikada bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı.
Yangın fabrikanın bahçesinde bulunan ahşap malzemelere de sıçradı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.
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