Adana'da orta hasarlı hastane için oturma eylemi

Yayınlanma: 19.07.2023 - 16:00

Güncelleme: 19.07.2023 - 16:09

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde 51 yıllık Balcalı Hastanesi'nin ana binasında orta hasar meydana geldi. Onlarca ameliyathane ve polikliniğin bulunduğu ana bina 21 Şubat'ta boşaltıldı.

Hastalar çevredeki hastanelere sevk edildi. Bugüne kadar bir çözüm üretilemeyince tedavi ve eğitim yapamayan akademisyen, hekim ve sağlık çalışanları geçen ay yaptıklarını yürüyüşün ardından bu kez Kan Merkezi önünde oturma eylemi yaptı. Eyleme CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, sivil toplum örgütleri ve sendikaların da destek verdiği sağlık çalışanları, eğitim ve tedavinin yapılamadığı hastane için bir an önce çözüm bulunmasını talep etti.

"DEPREMDEN SONRA KADERİNE TERK EDİLDİ"

Sağlık çalışanları adına açıklama yapan Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş, tıp eğitimi denildiğinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Türkiye'de üst sırada yer aldığını söyledi.

Depremin ardından geçen 5 aylık süreçte hastanenin akıbeti ile ilgili hala bir karar alınmadığını belirten Menteş, "21 Şubat günü boşaltılma kararı alınarak, hastaları ilimizdeki diğer hastanelere verilen Balcalı Hastanesi, o günden bugüne kaderine terk edilmiştir. Ülkemize iyi hekim ve uzmanlar yetiştirirken; hiçbir yerde yapılamayan ameliyat ve tıbbi hizmet bu hastanede verilmekteydi. Bugüne kadar 10 bine yakın tıp doktoru yetiştirmiştir. Halen 2 bin civarı tıp fakültesi öğrencisi, 738 uzmanlık öğrencisi vardır. Tıp fakültesinde 170'i profesör olmak üzere 340 öğretim üyesi, barındıran bir bilim yuvasıdır. Şu an eğitim ve tedaviler yapılamamaktadır" dedi.

Balcalı Hastanesi'nin yurt dışına da hizmet veren bir kurum olduğunu söyleyen Menteş, öğrencilerin mağdur olmaması için bir an önce sağlıklı bir ortamın sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.