Kahramanmaraş depremlerinde 3 ay geride kaldı: Sorunlar dağ gibi

Yayınlanma: 07.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.05.2023 - 03:00

Türkiye 6 Şubat’ta Cumhuriyet tarihinin en yıkıcı depremini yaşadı. Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 kentte yıkıma yol açtı. En ağır darbeyi Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya aldı. 50 bin 783 yurttaş yaşamını yitirdi. 4.1 milyon kişinin evinden ayrılmasına neden olan deprem, 1.5 milyon yurttaşın da evsiz kalmasına neden oldu. Yüzlerce kişi hâlâ kayıp yakınlarına ulaşamamışken binlerce yurttaş ise kimsesizler mezarlığında yatıyor.

YARDIMLAR AZALDI

Felaketin üzerinden tam 3 ay geçti. Ancak bir kişi bile istifa etmedi. İktidar seçime odaklandı, depremzedeler kaderine terk edildi. İlk günler yardım TIR’ları kilometrelerce kuyruk olurken şimdi yardımlar da azaldı. Havaların ısınmasıyla çadırda yaşam zorlaştı. Haşere sorunları başladı. Yılanlarla böcekler etrafta kol geziyor. Salgın hastalıklar kapıda... Hâlâ şebeke suyu sorunu çözülemedi. Depremzedeler taşıma su ile temizliğini yapıyor. Bazı bölgelerde içme suyu zor bulunuyor. Sorunlar dağ gibi büyürken iktidar ilk günden itibaren süreci başarısız yönetti.

HÂLÂ ÇADIR BEKLİYORLAR

Depremlerin ardından bölgeye günlerce arama kurtarma ekipleri varamadı. Kurtarmada başarısızlık yerini barınma sorununa bıraktı. Bölgeye yeterli sayıda çadır gönderilmedi. Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel’in Kızılay’ın bir başka yardım kuruluşu AHBAP’a çadır sattığını ortaya çıkarması gündemi sarstı. Tartışmaların ardından Kızılay’ın konserve gibi gıda yardımlarını da sattığı ortaya çıktı. Bu skandalların yaşanmasına rağmen Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etmedi.

Hatay Samandağ’da çadır yardımı bulamayan binlerce yurttaş biber, domates ya da muz ürettikleri seraları bozarak barınma alanına çevirdi. Seralarda onlarca kişi bir arada yaşam mücadelesi vermek zorunda. Hastaların da bulunduğu seralarda yurttaşlar tarım ilaçlarından da olumsuz yönde etkileniyor.

115 MİLYAR TL NEREDE?

Yaptığı siteler çöken Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut’un da aralarında bulunduğu 327 müteahhit tutuklandı. 11 kentteki yıkıcı depremlerle ilgili soruşturmaların ağır ilerlediği ve yıkılan binalarda imzası bulunan kamu görevlilerinin soruşturmalara dahil edilmemesi de hukukçular tarafından sıkça eleştiriliyor.

Depremler sonrası depremzedelere yardım için “Türkiye Tek Yürek” kampanyası düzenlendi. Ancak toplanan 115 milyar TL’nin akıbeti merak konusu oldu. Kimse tatmin edici bir açıklama yapamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay’da devlet hastanesi açılış törenine katıldı. Tören sırasında dev ekranlardan çimento dökme anı gösterilirken Erdoğan dökülen betonu övdü. Atılan betonun göstermelik olarak yapıldığı ve boş bir alan üzerine döküldüğü ortaya çıktı.

Enkaz kaldırma çalışmasında bile depremzedeler mağdur edildi. Özellikle Hatay’da kaldırılan enkaz civar köylere ya da tarım arazilerine döküldü. Uygulamaya karşı çıkan halk tepki gösterince gözaltına alındı. Yeni Mahalle’de ise enkazın çadır kentin yanına dökülmesi tepki çekti. Yurttaşlar kötü koku yayıldığını ve insan uzuvları gördüklerini belirtti.