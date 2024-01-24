Korkunç kaza... Yolun karşısına geçmeye çalışan aileye otomobil çarptı!

Yayınlanma: 24.01.2024 - 16:01

Güncelleme: 24.01.2024 - 16:15

Ankara-Eskişehir yolu Temelli mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre; üst geçidi kullanmayarak trafiğin hızlı seyrettiği yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2’si çocuk 4 kişiye, 34 FDE 878 plakalı araç çarptı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne Şermin Öcal, anneanne Fatma Öcal ve 3 yaşındaki Öykü Öcal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI!

Kazada hafif yaralanan 10 yaşındaki Emre Öcal ise, Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, aileye çarpan aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

Kazaya tanık olan Müslüm Çakırgöz, “Bir anda ses duyduk ve geldik. Araç 4 kişiye çarpmış. 2 çocuk, bir anne ve anneannesi. Duyduğumuza göre 3 kişi ölmüş, 1 erkek çocuk yaşıyormuş” dedi.