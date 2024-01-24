Korkunç kaza... Yolun karşısına geçmeye çalışan aileye otomobil çarptı!
Ankara’da iddiaya göre, üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan aileye araç çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk ise hafif yaralı olarak kurtuldu.
Ankara-Eskişehir yolu Temelli mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi.
İddiaya göre; üst geçidi kullanmayarak trafiğin hızlı seyrettiği yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2’si çocuk 4 kişiye, 34 FDE 878 plakalı araç çarptı.
Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne Şermin Öcal, anneanne Fatma Öcal ve 3 yaşındaki Öykü Öcal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI!
Kazada hafif yaralanan 10 yaşındaki Emre Öcal ise, Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, aileye çarpan aracın sürücüsünü gözaltına aldı.
Kazaya tanık olan Müslüm Çakırgöz, “Bir anda ses duyduk ve geldik. Araç 4 kişiye çarpmış. 2 çocuk, bir anne ve anneannesi. Duyduğumuza göre 3 kişi ölmüş, 1 erkek çocuk yaşıyormuş” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklinin ek zammı yükseltildi
- Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da
- Akşener İYİ Parti'nin İBB adayını açıkladı
- Yavaş ve Altınok arasında dikkat çeken fark
- Ek zam farkı ne zaman hesaplara yatacak?
- İstanbul ve Ankara'da destek iddiası
- Meclis İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi!
- YRP İstanbul’da destek verecek!
- FOX TV'nin adı değişti
- Yoğun kar yağışı geliyor!