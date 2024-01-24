Bitlis'te feci kaza... Otomobil TIR'a çarptı: Ölü ve yaralı var!

Yayınlanma: 24.01.2024 - 14:08

Güncelleme: 24.01.2024 - 14:22

Adilcevaz-Patnos yolu üzerindeki Erciş Kavşağı’nda öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri’den Ağrı’ya gitmekte olan mobilya yüklü iki TIR'dan Adem Oktay yönetimindeki 29 AG 130 plakalı TIR, yoğun kar yağışı ve yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Bunun üzerine arkadaşının yardımına giden Ahmet Fidan’ın yol kenarına park ettiği 29 AAP 732 plakalı TIR'ına ise Özgür Keskin idaresindeki 34 GJ L 740 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Hasan Can Hopoğlu (28) ve Vahap Hopoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü Keskin ise ekipler tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.