Adana’da PKK operasyonu: 5 gözaltı

Adana’da terör örgütü PKK’ye yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla 5 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
12 Nisan 2022 Salı, 09:08
Adana’da PKK operasyonu: 5 gözaltı
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK'ye yönelik operasyon başlattı.

Şafak vakti gerçekleştiren operasyonla söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Yapılan baskınlarda yakalanan 5 kişi adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Adana pkk Operasyon

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