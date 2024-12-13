Adana'da rekor operasyon! Tam 6 milyon 490 bin adet ele geçirildi...

Yayınlanma: 13.12.2024 - 10:00

Güncelleme: 13.12.2024 - 10:01

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde kaçak ürün olduğu belirlenen iki depoya baskın yaptı.

Depolarda arama yapan ekipler, kolilerde makaron doldurularak hazırlanan 6 milyon 490 bin sigara ele geçirdi.

2 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan Mehmet Uğur B. ve Doğukan Ç, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.