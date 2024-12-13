Adana'da rekor operasyon! Tam 6 milyon 490 bin adet ele geçirildi...
Adana'da makarondan (filtreli sigara kağıdı) hazırlanmış 6 milyon 490 bin sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde kaçak ürün olduğu belirlenen iki depoya baskın yaptı.
Depolarda arama yapan ekipler, kolilerde makaron doldurularak hazırlanan 6 milyon 490 bin sigara ele geçirdi.
2 TUTUKLAMA
Gözaltına alınan Mehmet Uğur B. ve Doğukan Ç, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #Adana
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