Yolda kalan otomobil için çareyi bavulda buldu!
Kadıköy D-100 Karayolu'nda otomobili arızalanan sürücü, bavulunu reflektör gibi kullanarak yol üzerine koydu.
Kadıköy D-100 Karayolu Ankara istikametinde salı günü sabah saatlerinde otomobili arıza yapınca yolda kalan sürücü, diğer trafik sürücülerini uyarmak amacıyla, yaklaşık 5 metre geriye bavulunu koydu.
Yolda bavul gören sürücüler, şerit değiştirdi. Sürücü aracı tamir edilirken bir süre bavulunu reflektör gibi kullandı. İstanbul dışından geldiğini belirten sürücü 300 kilometre yol aldığını söyleyerek, "Buraya kadar geldim, araç çalışmıyor. Gazdan benzine geçmedi. Reflektör de var aracımda" dedi.
Görüntü alınmasına tepki gösteren sürücü, daha sonra bagajdan çıkardığı reflektörü bavulun yanına bıraktı.Yaklaşık yarım saat sonra arızası giderilen otomobiyle yoluna devam etti.
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