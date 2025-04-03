Adana’da sosyal medya mesajı kavgası cinayetle bitti

Adana’da Mert Taşkömür, kız arkadaşına mesaj attığı iddiasıyla tartıştığı T.Y.’nin babası Engin Yıldız’ı bıçaklayarak öldürdü. Kaçan şüpheli polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Adana’da sosyal medya mesajı kavgası cinayetle bitti
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DHA
Yayınlanma: 03.04.2025 - 09:58

Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde iddiaya göre, Mert Taşkömür, T.Y.’nin kız arkadaşı S.Ş.’ye sosyal medya üzerinden mesaj gönderdi. Durumu öğrenen T.Y., Taşkömür ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek ailelerin de karıştığı bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mert Taşkömür, T.Y.’nin babası Engin Yıldız’ı bacağından ve kasığından bıçakladı. Yıldız, ağır yaralı halde yere yığılırken, Taşkömür olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Engin Yıldız, hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli Mert Taşkömür’ü saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden Taşkömür, “Karşı taraf bize saldırdı. Ben kimseyi bıçaklamadım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Taşkömür, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Adana #sosyal medya #Cinayet

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