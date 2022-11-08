Adana'da 'tefeci' operasyonu: 18 gözaltı kararı
Adana'da tefecilik yaptığı belirlenen 2 şebekeden 18 kişi için verilen gözaltı kararı ardından şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin bir kısmının gözaltına alındığı belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yapan 2 şebekeyi, aylar süren çalışmaların ardından deşifre etti.
YÜKSEK FAİZ İLE PARA
Şebekelerden birinin yüksek faiz ile para verdiği, diğerinin ise değerinin üzerinden altın ile mağdurları borçlandırdığı belirlendi.
Her 2 şebekenin de tefecilik yolu ile 35 kişiden 14 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde şüphelilerden bir kısmı gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.
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