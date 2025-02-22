Merdivenin altına saklamışlar! İzmir'de 'uyuşturucu' baskını: 102 kilo 50 gram ele geçirildi
İzmir'in Bayraklı ilçesinde 102 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu belirlenen adrese baskın düzenledi.
Aramada, beton merdivenin altındaki bölüme saklanmış 102 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Z.U.E, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Etiketler: #İzmir #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu
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