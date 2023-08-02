Adana'da yakalanmıştı... IŞİD sanığına 15 yıla kadar hapis istemi!

Yayınlanma: 02.08.2023 - 10:35

Güncelleme: 02.08.2023 - 10:35

Adana'da terör örgütü IŞİD'e üye olduğu gerekçesiyle 20 Nisan'da tutuklanan Suriye uyruklu S.A.N. hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

"IŞİD'E 2015 YILINDA KATILDIM"

İddianamede, sanık S.A.N.'nin şu itiraflarına yer verildi:

"Ben 2015 yılında Suriye'de IŞİD terör örgütüne katıldım. Örgütün ders ve sohbetlerinde yer aldım. IŞİD içindeki örgütsel faaliyetlerimde kod adı kullanıyordum. Örgüt, bana işgalindeki bölgede askeri eğitim verdi. Ayrıca kamplarda nöbet tuttum ve silah kullanma eğitimi aldım. Daha sonra örgütten gördüğüm baskı sebebiyle kaçtım. Tüm bildiklerimi anlattım."

Sanığın örgütsel faaliyetlerine yer verilen iddianamede, S.A.N.'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu S.A.N.'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.