Mersin’de IŞİD operasyonu: 2 gözaltı!

Yayınlanma: 26.07.2023 - 12:04

Güncelleme: 26.07.2023 - 12:04

Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, IŞİD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada jandarma ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şüpheliyi tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.