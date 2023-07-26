Mersin’de IŞİD operasyonu: 2 gözaltı!

Mersin’de terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 26.07.2023 - 12:04
Mersin’de IŞİD operasyonu: 2 gözaltı!
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Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, IŞİD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada jandarma ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şüpheliyi tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.


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