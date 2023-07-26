Mersin’de IŞİD operasyonu: 2 gözaltı!
Mersin’de terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, IŞİD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yaptı.
Çalışmada jandarma ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şüpheliyi tespit etti.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.
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