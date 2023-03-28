Adana'da yakalanmıştı: IŞİD'in finansörü hakkında istenen ceza belli oldu

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 16:28

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 16:28

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hol Kampı'nda tuttuğu IŞİD'li teröristler ve ailelerine para aktardığı belirtilen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ!

Cumhuriyet Savcılığı tarafından, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu iddiasıyla adli kontrol tedbiri uygulanan E.Y. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

"Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a Muhalefet" suçundan sanığın 10 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın sürekli IŞİD mensuplarıyla irtibatta ve bağlantılı olduğu, kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü belirtildi.

E.Y.'nin örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı ve "IŞİD'e üye olma" suçundan haklarında işlem yapılan kişilerle yoğun iletişim trafiği (HTS) kayıtlarının tespit edildiğine de iddianamede yer verildi.

IŞİD'Lİ TERÖRİSTLERE PARA AKTARIMI

Terör örgütü YPG/PKK'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Hol Kampı'nda tuttuğu IŞİD'li teröristler ve ailelerine para gönderdiği, cep telefonunda yapılan incelemede "Hol listesi" adıyla bu kişilerin isimlerinin yazılı olduğu aktarılan iddianamede, sanığın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a Muhalefet" suçundan cezalandırılması talebinde bulunuldu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.