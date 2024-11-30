D-100 Karayolu'nda korkunç kaza... TIR'la çarpışan otomobil parçalandı: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 30.11.2024 - 16:05

Güncelleme: 30.11.2024 - 16:05

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti İbrikdere mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.B. kontrolündeki 34 BBM 516 plakalı araç yüklü TIR, aynı istikamette giden D.D. idaresindeki 34 TJ 6830 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, tabelaya çarparak durabildi. Otomobilde bulunan 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

BİR ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.