Adana'daki 'ölümlü' silahlı saldırıda yeni gelişme
Merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili 2'si tutuklu 5 sanık hakkında dava açıldı. 5 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
Murat Polat'ın (21) geçen yıl 8 Ekim'de, 19 Mayıs Mahallesi'nde arkadaşının evinin damında yalnız olduğu sırada silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan İ.Ç. ve Ş.K. ile tutuksuz A.Ç, V.I. ve H.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Savcılıkça hazırlanan ve Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanıklar İ.Ç, Ş.K, A.Ç. ve V.I. hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 8'er yıla kadar, sanık H.B. hakkında ise "suçluyu kayırma"dan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
OTOMOBİL KİRALAMIŞLAR
İddianamede maktul Polat ve ağabeyi ile sanıklar arasında daha önce çıkan silahlı kavga nedeniyle husumet bulunduğu, saldırıyı planlayan İ.Ç, Ş.K, A.Ç. ve V.I'nın otomobil kiraladıkları belirtildi.
İ.Ç, Ş.K, A.Ç. ve V.I'nın plakasını söktükleri araçla maktulün arkadaşına ait ikametin önüne gittikleri ve damdaki Murat Polat'ı ateş ederek öldürdükleri iddianamede anlatıldı. İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 5 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
NE OLMUŞTU?
Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan Murat Polat (21), geçen yıl 8 Ekim'de arkadaşına ait evin damında yalnız olduğu sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Polis, yaptığı çalışmanın ardından olaya karıştıklarını belirlediği İ.Ç, Ş.K, A.Ç, V.I. ve H.B'yi gözaltına almıştı.
Zanlılardan İ.Ç. ve Ş.K. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Video Haberler
- Paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı
- 'Saray'a yönelince ortaya çıktı'
- İstanbul'da uyuşturucu baskını: Evini seraya çevirmiş
- İmza atan Okan Buruk'tan samimi açıklamalar!
- 'O paraları Türkiye’ye getireceğiz'
- 'Zaman zaman sohbetlerinde bulunurduk'
- İmamoğlu'ndan, İstanbullulara 'İstanbul Senin' çağrısı
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- Marmaris’ten yürek yakan görüntüler
- Bu da peruklu hırsız
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'den Ağar hakkında yeni iddialar
- Bakan Bilgin'den ara zam açıklaması
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- BDDK'den TL ticari kredi kullanımında yeni koşul
- Selman'ın selamı yanıtsız kaldı
- Erdoğan'dan Marmaris'te 'idam' çıkışı
- ‘Böyle giyinemezsiniz’
- İsmailağa cemaatinin yeni lideri açıklandı
- 'Bu kez ciddi krizle karşıyayız'
- 'Yolumuz Cumhuriyet'