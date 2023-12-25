Adana'daki yangına ilişkin iki çocuk gözaltına alındı

Yayınlanma: 25.12.2023 - 13:01

Güncelleme: 25.12.2023 - 13:01

Valilikten yapılan açıklamada, 19 Aralık'ta eski Adana Devlet Hastanesi'nde, 22 Aralık'ta da eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin giriş katında yangın çıktığı anımsatıldı.

Eski Adana Devlet Hastanesi'ndeki yangının, 6 Şubat'taki depremlerde yardım olarak gelen ve kullanılmayacak durumdaki malzemelerin bulunduğu alanda çıktığı bilgisi verilen açıklamada, söz konusu alanda İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait arşiv belgesi bulunmadığı ifade edildi.

"İKİ ÇOCUK GÖZALTINA ALINMIŞTIR"

Açıklamada, eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ndeki yangında da eski hasta dosyaları dışında arşiv malzemelerinin zarar görmediği belirtilerek, "Eski Göğüs Hastalıkları Hastanesinde çıkan yangınla ilgili güvenlik kayıtlarının incelemesi neticesinde 12 ve 15 yaşlarında iki kız çocuğu emniyet birimlerimizce gözaltına alınmıştır. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı her iki yangınla ilgili adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.