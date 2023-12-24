Aksaray'da acı olay: Yangında kayınvalide öldü, gelini hastaneye kaldırıldı

Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında kayınvalide Meryem Şahin (85) hayatını kaybetti, dumandan etkilenen gelini Sevgi Şahin (64) hastanede tedaviye alındı.

DHA
Yayınlanma: 24.12.2023 - 11:57
Aksaray'da acı olay: Yangında kayınvalide öldü, gelini hastaneye kaldırıldı
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Osmanlı köyünde, dün saat 22.30 sıralarında Sevgi Şahin'e ait evde sobadan sıçrayan kıvılcımları yangına neden oldu.

Kısa sürede büyüyen alevler evi kapladı. Sevgi Şahin, kayınvalidesi Meryem Şahin'i dışarı çıkarmak istedi ancak başarılı olamadı.

Şahin, dışarı çıkıp komşularından yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Dumandan etkilenen Sevgi Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAYINVALİDE ÖLDÜ

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu alevleri söndüren itfaiye ekipleri, içeri girdiklerinde Meryem Şahin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Şahin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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