Aday yakını tarafından bıçaklanmıştı: O muhtar yeniden seçilemedi

Afyonkarahisar'da oy kullanma sırasında bir adayın yakını Y.B.'nin bacağından bıçaklayıp yaraladığı ve hastanede tedavi gören Akçin Mahallesi Muhtarı Halit Kaplan yeniden seçilemedi.

DHA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 12:20
Aday yakını tarafından bıçaklanmıştı: O muhtar yeniden seçilemedi
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Afyonkarahisar'ın Akçin Mahallesi'nde oy kullanma işlemleri sürerken mevcut mahalle muhtarı ve adayı olan Halit Kaplan, diğer adaylardan Tuncay Bicil'in yakınlarıyla tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Halit Kaplan, Tuncay Bicil'in yakını olan Y.B. tarafından bacağından bıçaklandı. Y.B. gözaltına alındı, Halit Kaplan ise tedaviye alındı.

Hastanede tedavisi süren Kaplan, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybetti. Mehmet Özçınar'ın 385 oyla muhtarlığı kazandığı seçimde Tuncay Bicil 335 oy, Halit Kaplan ise 310 oy aldı.


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