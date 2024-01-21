‘Adil olmayan süreç’ başladı diyerek duyurdu: CHP’nin yaptığı itiraz binlerce seçmen için reddedildi

Yayınlanma: 21.01.2024 - 09:44

Güncelleme: 21.01.2024 - 09:44

Yerel seçime haftalar kalmışken, seçmen listeleri de askıya asılmış durumda. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yaptıkları itirazın 2 bin 790 seçmen için reddedildiğini duyurdu.

Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kulp ilçe örgütümüzün, Kulp merkezinde ikamet etmedikleri gerekçesiyle seçmen askı listesine yaptığı itiraz, 43 seçmen için kabul edilip; 2 bin 790 seçmen için reddedilmiştir. Red gerekçesinde 2790 seçmenin, seçim günü oluşabilecek olaylara karşı seçim güvenliği için Kulp ilçesine kaydırılan güvenlik güçleri olduğu ve bu nedenle de itirazın reddine karar verildiği yazılmıştır.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 2 bin 790 güvenlik görevlisinin seçmen olarak kaydedilmesi seçim sonuçlarını doğrudan değiştirecek bir karardır. Kararda belirtilen, güvenlik güçlerinin yeni seçmen olarak kaydedilmesi gerekçesi ise sadece Kulp'ta değil; bölgenin birçok kritik il ve ilçesinde yapılmıştır.

Bu olgu tek başına sonuçları değiştireceği için seçimlerin adil olmayacağının göstergesidir. Seçimlerin adilliği, sadece seçim gününe göre belirlenebilecek bir olgu değildir; seçmen kütüklerinin askıya çıkartılmasından, oy kullanımına, oy sayımına ve seçim sonuçlarının kesinleşmesine dair süreci ifade eder.

Seçmen kütüklerine güvenlik güçlerinden oluşan yeni seçmenlerin yazılması kararının sonuçları etkilemek için verildiği çok açıktır. Yerel seçimler bakımından adil olmayan süreç, bu tip uygulamalarla ve kararlarla maalesef başlamıştır."