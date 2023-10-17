Silahlı kavgada 7 yaşındaki çocuk vuruldu!
Nevşehir'de F.Y. fırında gördüğü husumetlisine av tüfeği ile ateş etti. Saldırıda işyerinde bulunan 7 yaşındaki A.A. yaralandı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Karavezir Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında aralarında husumet bulunan F.Y. ile P.S. tartıştı.
Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. F.Y., aracında bulunan tüfekle fırında gördüğü P.S.'ye ateş etti.
Tüfekten çıkan saçmalar işyerinde bulunan A.A. isimli erkek çocuğa isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.A., ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. F.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan yaşanan silahlı kavga çevrede bulunan bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde F.Y.'nin P.S.'nin bulunduğu iş yerine doğru ateş ettiği görüldü.
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