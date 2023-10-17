Diyarbakır’da çekiçli, bıçaklı, silahlı kavga: 1’i ağır 5 yaralı

Yayınlanma: 17.10.2023 - 16:11

Güncelleme: 17.10.2023 - 16:12

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde öğle saatlerinde oyun merkezinde tartışan çocuklardan biri, işletmeci R.D. ve B.D. tarafından dışarı çıkarıldı.

Bunun üzerine çocuk, eve gidip ailesine haber verdi. Oyun merkezine gelen çocuğun yakınları ile işletmeci R.D. ve B.D. arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

Kavgada A.Ç., M.Ç., Y.Ç. ile işletmeci R.D. ve B.D. yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Silahla yaralanan R.D., M.Ç. ve Y.Ç. ile bıçak ve darp sonucu yaralanan B.D. ve A.Ç. ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olayda yaralanan kişinin yerde hareketsiz yattığı ve yurttaşların toplandığı anlar, yandaki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sonrası yaralı kişilerin yere düşmesi ve yurttaşların bağrışmaları da cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Polis, kavgaya karışan diğer kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.