Diyarbakır’da çekiçli, bıçaklı, silahlı kavga: 1’i ağır 5 yaralı
Diyarbakır'da oyun merkezinde kavga eden çocuğun ailesi ile işletmeciler arasında çıkan çekiçli, bıçaklı ve silahlı kavgada 1’i ağır, 5 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde öğle saatlerinde oyun merkezinde tartışan çocuklardan biri, işletmeci R.D. ve B.D. tarafından dışarı çıkarıldı.
Bunun üzerine çocuk, eve gidip ailesine haber verdi. Oyun merkezine gelen çocuğun yakınları ile işletmeci R.D. ve B.D. arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı.
Kavgada A.Ç., M.Ç., Y.Ç. ile işletmeci R.D. ve B.D. yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Silahla yaralanan R.D., M.Ç. ve Y.Ç. ile bıçak ve darp sonucu yaralanan B.D. ve A.Ç. ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olayda yaralanan kişinin yerde hareketsiz yattığı ve yurttaşların toplandığı anlar, yandaki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay sonrası yaralı kişilerin yere düşmesi ve yurttaşların bağrışmaları da cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Polis, kavgaya karışan diğer kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tunç'tan 'ihbar dilekçesi' açıklaması
- İYİ Parti'nin 'işbirliği' şartı belli oldu
- 'Patates hat'la vurgun düzeni
- 'Benekli Ayhan'a sokak ortasında saldırı!
- Emeklilik yaşında yeni düzenleme geliyor!
- 'Allah var, Kılıçdaroğlu'nu ciddiye almadım'
- İYİ Parti'den İmamoğlu'na 'ittifak' yanıtı
- TRT muhabiri Elif Akkuş gözaltına alındı
- Eski sevgilisini darbetmişti: Ünlü oyuncunun oğlu çıktı
- Engin Polat’tan yazarımız Murat Ağırel’e skandal sözler