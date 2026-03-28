Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adıyaman'da kaybolan 8 yaşındaki çocuktan acı haber geldi!

28.03.2026 14:44:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Çelikhan ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel'in HES Göleti kıyısında cansız bedenine ulaşıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Malatya'dan Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Mestan bölgesine, yakınlarını ziyarete gelen İbrahim-Neslihan Temel çiftinin otizmli çocukları Fırat Can (8), evden çıkarak uzaklaştı. Durumu fark eden yakınları, arama çalışması başlattı, sonuç alınamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, haber verdi.

İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama yaptı. Fırat Can Temel'e dair herhangi bir iz bulunamayınca Kotur Çayı'nda arama yapılmasına karar verildi.

DALGIÇLAR DEVREYE GİRDİ

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıç ekiplerinden destek istendi. Ekipler, HES Göleti'nde arama yapabilmek için gölet kapaklarını açarak suyu tahliye etti.

Ardından yaklaşık 5 kilometrelik alanda arama çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan aramada HES göleti kıyısında Fırat Can Temel'in cansız bedenine ulaşıldı.

Temel'in cansız bedeni incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Çelikhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Çocuk #adıyaman #kayıp #cansız beden

Kayıp olarak aranıyordu: Su kanalında cansız bedeni bulundu! Afyonkarahisar’da hurdacılık yaptığı belirtilen ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 84 yaşındaki Ayşe Kutluay kaybolduktan yaklaşık 15 saat sonra düştüğü su kanalında ölü bulundu.
Kayıp olarak aranıyordu... Emekli öğretmen sahilde ölü bulundu! Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 7 Mart’tan beri kayıp olarak aranan emekli öğretmen Ahmet Baysal (66) sahilde ölü bulundu.
Kayıp olan üniversite öğrencisinden acı haber: Cemre Nehir Karain'in cansız bedenine ulaşıldı İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisi, genç şair ve müzisyen Cemre Nehir Karain’den acı haber geldi. Bir süredir kayıp olarak aranan ve en son Haliç çevresinde görülen 22 yaşındaki sanatçının ölüm haberini yayınevi duyurdu.