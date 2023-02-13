Adıyaman-Malatya karayolunda 80 kilometrelik çatlak

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 18:20

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 18:29

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin yarattığı tahribatlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya’daki karayolunda, çatlaklar oluştu.

ÇATLAKLAR 20 SANTİMETRE GENİŞLİĞİNDE

Adıyaman-Malatya karayolu Doğanşehir-Erkenek Tüneli güzergahında yer yer 20 santimetre genişliğinde çatlaklar oluştuğu aktarıldı.

Yaklaşık 80 kilometrelik bir güzergahta oluşan çatlakların onarılması için karayolları ekipleri çalışma başlatırken, bölgede trafiğin kontrollü olarak sağlandığı aktarıldı.