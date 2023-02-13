Adıyaman-Malatya karayolunda 80 kilometrelik çatlak
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden olan Malatya'da, Adıyaman-Malatya karayolu üzerinde 80 kilometrelik güzergahta 20 santimetre genişliğinde çatlaklar oluştu.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin yarattığı tahribatlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya’daki karayolunda, çatlaklar oluştu.
ÇATLAKLAR 20 SANTİMETRE GENİŞLİĞİNDE
Adıyaman-Malatya karayolu Doğanşehir-Erkenek Tüneli güzergahında yer yer 20 santimetre genişliğinde çatlaklar oluştuğu aktarıldı.
Yaklaşık 80 kilometrelik bir güzergahta oluşan çatlakların onarılması için karayolları ekipleri çalışma başlatırken, bölgede trafiğin kontrollü olarak sağlandığı aktarıldı.
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